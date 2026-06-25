Москва25 июнВести.В Брюсселе готовят сценарий прямого конфликта с Россией после того, как Киеву будет нанесено поражение, сообщил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Он отметил, что Россия уже объявлена экзистенциальной угрозой ЕС и НАТО, сейчас идет "тотальная демонизация" страны и оболванивание европейцев.
...Когда Украина окончательно "сточится" о Россию, в конфликт уже не косвенно, а напрямую вступят европейские страны. К этому их усиленно и ускоренно готовят заявил Полянский на заседании постоянного совета ОБСЕего слова приводит ТАСС
Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая отмечала, что страны Европы становятся соучастниками убийства детей в России, сотрудничая с украинскими производителями вооружений.