Постпред РФ при ОБСЕ: в Брюсселе хотят напасть на Россию после поражения Киева Полянский: Евросоюз собирается после поражения Киева напасть на Россию

Москва25 июн Вести.В Брюсселе готовят сценарий прямого конфликта с Россией после того, как Киеву будет нанесено поражение, сообщил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Он отметил, что Россия уже объявлена экзистенциальной угрозой ЕС и НАТО, сейчас идет "тотальная демонизация" страны и оболванивание европейцев.

...Когда Украина окончательно "сточится" о Россию, в конфликт уже не косвенно, а напрямую вступят европейские страны. К этому их усиленно и ускоренно готовят заявил Полянский на заседании постоянного совета ОБСЕ его слова приводит ТАСС

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая отмечала, что страны Европы становятся соучастниками убийства детей в России, сотрудничая с украинскими производителями вооружений.