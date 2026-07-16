Москва16 июл Вести.Хладнокровные убийства мирных российских жителей евроэлиты квалифицируют как "необходимую самооборону" Киева. Такое заявление сделал постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский на закрытом заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Европа, по его словам, делает ставку на военный разгром России и исчезновение ее как государства. Европейская реакция на террор Украины против российских жителей показывает, что русских в Европе готовы убивать, не считая это преступлением. Полный текст выступления получило РИА Новости.

Это не наши домыслы – это суть многочисленных публичных заявлений европейских политиков... Все террористические атаки киевской власти, хладнокровное уничтожение женщин, детей и стариков в нашей стране квалифицируются ими как "необходимая самооборона" заявил Полянский

Российский дипломат добавил, что для этого Европа готова не только игнорировать поднимающий голову нацизм на Украине, но и "достать из нафталина" собственные нацистские наработки. Он подчеркнул, что не остается никаких сомнений в том, что все попытки запрету русской культуры и спорта исходят из этой обнажающейся русофобской и нацистской сущности европейских элит.

В Европе пока еще звучат трезвые голоса, но их становится все меньше, как это уже случалось в период прихода к власти нацистов в Германии в 1930-е годы предпринял исторический экскурс российский дипломат

Дмитрий Полянский напомнил также, что правящие элиты Европы махровый украинский национализм, неонацизм и нарушения прав русскоязычных украинцев сразу списали на "российскую пропаганду", тщательно выжигали и вытравливали любые факты об этом из политического дискурса. Также "российской пропагандой" в Европе была названа развязанная киевским режимом, захватившим власть на Украине в ходе антиконституционного переворота, фактически гражданская война, война против собственных граждан.

Европа, по мнению Полянского, сделала ставку на то, чтобы руками украинцев измотать и ослабить РФ, дотянуть до момента, когда Европа нарастит достаточные "военные мускулы", а затем будет добиться военного разгрома России и ее исчезновения.