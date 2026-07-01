Полянский: Европа недооценивает опасность эскалации в отношениях с Москвой Полянский: ЕС не осознает опасности уровня эскалации в отношениях с Россией

Москва1 июл Вести.Европейские страны не в полной мере осознают риски, связанные с текущим уровнем напряженности в отношениях с Россией. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Дипломат пояснил в беседе с РИА Новости, что имеет в виду атаки через воздушное пространство стран Балтии, а также размещение производств по выпуску вооружений, в том числе БПЛА, которыми наносятся удары по территории России, и прочих действиях, "уже в серой зоне", где военные могут трактовать происходящее по-разному.

Мне кажется, в Европе не понимают, что сейчас мы находимся в очень опасной зоне сказал Полянский

По его мнению, в такой ситуации достаточно будет только одного эпизода, чтобы раскрутить маховик эскалации, который будет сложно остановить. Главная опасность в том, что никто на этот сценарий не ставит на данном этапе, добавил постпред РФ при ОБСЕ.

Ранее Полянский заявил, что Россия предупредила страны ОБСЕ об опасной близости Москвы и Запада к прямой военной конфронтации. Он подчеркнул, что "грань весьма размыта", и поэтому сложно определить, "находимся ли мы уже в горячей фазе или еще нет".