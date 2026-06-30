Москва30 июнВести.Представители стран - участниц ОБСЕ "за закрытыми дверями" выражают соболезнования России в связи с совершенными ВСУ атаками, рассказал постпред РФ при организации Дмитрий Полянский.
Россия это ценит, указал он, однако отметив, что у некоторых государств недостаточно смелости, чтобы сделать это публично.
За закрытыми дверями многие подходят к нам и выражают соболезнования. Они стараются выбрать момент, когда никто этого не видит, и говорят очень правильные словасказал Полянский, которого цитирует РИА Новости
По его мнению, дело не только в наличии или отсутствии смелости, но еще и в том что ЕС пристально следит за тем, чтобы ни одна страна не нарушала "навязываемую Брюсселем солидарность стран блока".