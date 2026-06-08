Москва8 июн Вести.Многие страны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в кулуарах разделяют оценки России, однако не говорят об этом публично. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

На вопрос журналистов, существуют ли в рамках ОБСЕ государства, придерживающиеся позиции Москвы, Полянский ответил, что в официальных заявлениях, в микрофон - это прежде всего Белоруссия, уточнило РИА Новости.

А в кулуарах - достаточно многие. Есть страны, которые не присоединяются к каким-либо антироссийским инициативам, но они, как правило, официально не выступают. Что касается стран ЕС и НАТО, то они последовательно следуют блоковой дисциплине. И даже если некоторые из них проявляют какое-то понимание к нашей позиции, то на официальных заседаниях мы это никак не чувствуем сказал постпред РФ

При этом Полянский уточнил, что подобные неофициальные контакты демонстрируют достаточную заинтересованность к позиции российской стороны.

Никто не уходит от такого разговора, за исключением каких-то немногих, наиболее русофобских стран сказал он

Как ранее заявлял Полянский, ряд европейских государств, которые являются членами ОБСЕ, не могут вести диалог с Москвой, потому что вынуждены следовать общей линии Евросоюза и НАТО.