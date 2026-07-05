Москва5 июлВести.Альтернативные взгляды на Россию внутри Европейского союза (ЕС) "зачищаются" на уровне коллективной дипломатии, заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.
На площадке ОБСЕ остаются только "черно-белые краски", и Москва в ЕС представляется "исключительно черной", отметил Полянский.
Сейчас из двух европейских антироссийских блоков ЕС особенно заметен и в ОБСЕ, он всех дисциплинирует и не дает сделать ни шагу в сторону. Даже если на уровне кулуарных бесед есть какие-то попытки поразмышлять, что-то обсудить или спланировать, то на уровне коллективной дипломатии Евросоюза все это зачищаетсяприводит РИА Новости слова Полянского
Постпред подчеркнул, что государства Европы не в полной мере осознают риски, связанные с текущим уровнем напряженности в отношениях с Россией.
Между тем президент Владимир Путин выразил сомнение в том, что главы европейских стран повлияли на позицию президента США Дональда Трампа по Украине.