Полянский рассказал, как ЕС реагирует на альтернативные мнения о России Полянский: альтернативные мнения о России внутри ЕС "зачищаются"

Москва5 июл Вести.Альтернативные взгляды на Россию внутри Европейского союза (ЕС) "зачищаются" на уровне коллективной дипломатии, заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.

На площадке ОБСЕ остаются только "черно-белые краски", и Москва в ЕС представляется "исключительно черной", отметил Полянский.

Сейчас из двух европейских антироссийских блоков ЕС особенно заметен и в ОБСЕ, он всех дисциплинирует и не дает сделать ни шагу в сторону​​​. Даже если на уровне кулуарных бесед есть какие-то попытки поразмышлять, что-то обсудить или спланировать, то на уровне коллективной дипломатии Евросоюза все это зачищается приводит РИА Новости слова Полянского

Постпред подчеркнул, что государства Европы не в полной мере осознают риски, связанные с текущим уровнем напряженности в отношениях с Россией.

Между тем президент Владимир Путин выразил сомнение в том, что главы европейских стран повлияли на позицию президента США Дональда Трампа по Украине.