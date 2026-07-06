Полянский: механизма исключения России из ОБСЕ нет Постпред Полянский: в ОБСЕ отсутствуют механизмы исключения России

Москва6 июл Вести.Механизма исключения России из состава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не существует, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.

Каждая страна самостоятельно решает вопрос об участии в ОБСЕ на уровне главы государства, пояснил Полянский.

Периодически украинцы могут заявлять, что мы недостойны членства. Но механизма исключения из ОБСЕ нет. У организации даже нет устава как такового приводит РИА Новости слова Полянского

Постпред отметил, что страны Запада "с удовольствием потрут руки" и начнут "обрабатывать" ближайших союзников Москвы, если Россия покинет ОБСЕ.

Полянский подчеркивал ранее, что на площадке ОБСЕ остаются только "черно-белые краски", и Россию в Евросоюзе (ЕС) представляют "исключительно черной". Другие взгляды на Россию внутри ЕС "зачищаются" на уровне коллективной дипломатии, заключил дипломат.