Москва8 июнВести.Европейские государства, являющиеся членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), не могут вести диалог с Москвой, потому что вынуждены следовать общей линии Европейского союза (ЕС) и Североатлантического альянса. Об этом сообщил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что из-за сложившейся ситуации все контакты России с европейцами лишь индивидуальные.
Потому что есть общеесовская, общенатовская позиция, и от имени всех говорит Евросоюз. И если кто-то из этих стройных рядов выбивается, то может последовать наказание. Такие случаи былисказал Полянский
Дипломат отметил, что любая европейская страна в ОБСЕ формально не может начать диалог с российской стороной.
Полянский также заявил, что ОБСЕ в своем нынешнем состоянии не в силах сдержать распространение хаоса в Европе.