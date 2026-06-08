Полянский: члены ОБСЕ не могут вести диалог с Россией из-за позиции Евросоюза Полянский: Евросоюз не позволит странам Европы вести диалог с Москвой

Москва8 июн Вести.Европейские государства, являющиеся членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), не могут вести диалог с Москвой, потому что вынуждены следовать общей линии Европейского союза (ЕС) и Североатлантического альянса. Об этом сообщил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что из-за сложившейся ситуации все контакты России с европейцами лишь индивидуальные.

Потому что есть общеесовская, общенатовская позиция, и от имени всех говорит Евросоюз. И если кто-то из этих стройных рядов выбивается, то может последовать наказание. Такие случаи были сказал Полянский

Дипломат отметил, что любая европейская страна в ОБСЕ формально не может начать диалог с российской стороной.

Полянский также заявил, что ОБСЕ в своем нынешнем состоянии не в силах сдержать распространение хаоса в Европе.