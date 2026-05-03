Полянский заявил, что ЕС не отвечает на призывы России к диалогу по безопасности Полянский: Евросоюз игнорирует призывы России к диалогу по безопасности

Москва3 мая Вести.Европейский союз (ЕС) игнорирует призывы российской стороны к диалогу по безопасности, заявил постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.

Призывы с нашей стороны, в том числе к серьезному диалогу по вопросам безопасности, пока не находят понимания сказал Полянский

Ранее он рассказал, что у России есть предложения по реформе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. По его словам, основные претензии Москвы связаны с инструментами, которые превратились в механизм вмешательства ОБСЕ во внутренние дела суверенных государств.