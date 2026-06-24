Полянский вслед за Лавровым назвал ОБСЕ "полумертвой" организацией Полянский заявил, что ОБСЕ находится в "полумертвом состоянии"

Москва24 июн Вести.Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сегодня находится в "полумертвом состоянии". Об этом заявил постпред России при организации Дмитрий Полянский.

Эта организация, мягко говоря, находится в полумертвом состоянии или в состоянии летаргического сна - как хотите это называйте сказал Полянский в интервью ведущим YouTube-канала Gaggle

По его словам, организация не соответствует ни своему названию, ни задачам, которые стояли перед ней при ее создании.

Постпред РФ при ОБСЕ выразил мнение, что на сегодня организация полностью монополизирована странами НАТО и Евросоюза, которые хотят использовать ее как инструмент гибридной войны против России.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также назвал ОБСЕ "полумертвой" организацией, из которой, по его мнению, необходимо выходить.