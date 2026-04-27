В Совбезе РФ поставили под сомнение эффективность деятельности миссий ЕС и ОБСЕ СБ РФ: эффективность деятельности миссий ОБСЕ и ЕС вызывает вопросы

Москва27 апр Вести.Мониторинговые и гражданские миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Европейского союза (ЕС) неэффективны и полностью себя дискредитировали. Об этом в беседе с ТАСС заявил замсекретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов.

Мониторинговая миссия ОБСЕ полностью себя дискредитировала в Донбассе…Если взять, например, еэсовскую наблюдательную или, как они ее называют, гражданскую миссию, то они там, судя по информации в СМИ, ничем не занимались, лишь пробовали высокую армянскую кухню, кстати, очень хорошую. Но насколько эффективно они занимались какими-то вещами, связанными с обеспечением безопасности, не знаю сказал он

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ОБСЕ отживает свой век, так как полностью подчинилась односторонним действиям Запада. Схожую позицию озвучил и сенатор Владимир Чижов, назвавший организацию малополезным объединением с украинизированной повесткой.