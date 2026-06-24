Лавров: ОБСЕ – "полумертвая" организация, из которой нужно выходить

Лавров назвал ОБСЕ "полумертвой" организацией, из которой надо выходить Лавров: ОБСЕ – "полумертвая" организация, из которой нужно выходить

Москва24 июн Вести.Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) превратилась в "полумертвое" объединение, из которого необходимо выходить, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Однако, отметил он, выходу Москвы из ОБСЕ мешает тот факт, что другие страны не поддержат этого решения.

ОБСЕ, конечно, – это полумертвая организация… Это решать президенту, но я бы точно вышел из этой организации сказал Лавров

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что сейчас Россия остается в ОБСЕ, но прекрасно понимает значение этой структуры. По его словам, для страны не лишнее явление иметь "площадку, где тебя в открытую при тебе поливают грязью", а Москва может предъявить в ответ факты.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь поддержала высказывание Лаврова о "полумертвой" ОБСЕ.

18 июня замглавы МИД РФ Александр Грушко и генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридун Синирлиоглу обсудили состояние дел в организации. На полях ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности стороны подняли вопросы углубляющегося кризиса объединения и утраты его влияния в современных условиях.