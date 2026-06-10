Лавров: нужно не допустить геополитического противостояния в евразийском регионе

Лавров: важно не допустить превращения евразийского дома в арену противостояния Лавров: нужно не допустить геополитического противостояния в евразийском регионе

Москва10 июн Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания министров ОДКБ призвал не допустить превращения евразийского региона в арену противостояния и кризиса.

Лавров на заседании совета министров иностранных дел стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвал не допустить превращения "общеевразийского дома в арену геополитического противостояния".

Важно заблаговременно купировать риски перерастания очагов напряженности в масштабные конфликты, не допускать возникновения кризисов подобных украинскому подчеркнул глава МИД РФ

В Европе система безопасности полностью разрушена, не действуют важнейшие договоры в сфере контроля вооружений, отметил министр.

Ранее Лавров отмечал, что многие страны, расположенные во всех частях Евразии, сейчас переосмысливают и переоценивают старые договоренности.