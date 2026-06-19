Москва19 июн Вести.Представители Европы не создают благоприятный фон для проведения содержательных переговоров, пытаясь приписать России агрессивные планы. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что Москва воспринимает Европу как заинтересованную в поражении России сторону конфликта с Украиной.

При всем этом политические и военные деятели в Европе приписывают России агрессивные планы, которые якобы не ограничиваются Украиной. Президент России [Владимир Путин] много раз заявлял, что это – бред, провокация и дезинформация с целью выбивания бюджетных денег на борьбу с Россией. И это не тот фон, на котором можно вести содержательные переговоры о чем бы то ни было заявил Лавров в своей статье, опубликованной в журнале "Международная жизнь".

Министр иностранных дел отметил, что в Европе, используя лозунг "стратегической автономии", серьезно укрепляют силовой потенциал, в том числе в ядерной сфере.

Ранее Лавров заявил, что идеи европейских политиков касательно мирных переговоров между Россией и Украиной стоит пропускать мимо ушей, пока не будет подтверждена серьезность их намерений.