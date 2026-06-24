"Абсолютно неадекватно": Лавров о позиции ЕС по переговорам с Россией Лавров назвал неадекватной позицию ЕС по переговорам с РФ

Москва24 июн Вести.Европейские лидеры придерживаются абсолютно неадекватной позиции по вопросу переговоров с Россией по украинскому конфликту. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на международном форуме "Примаковские чтения".

Министр напомнил слова председателя Евросовета Антониу Кошты о том, что Евросоюз (ЕС) не может быть посредником в переговорах по Украине, поскольку полностью находится на стороне киевского режима.

Но за столом переговоров [ЕС] сидеть "должен". Вот ответьте мне, что обсуждать с такой позицией они собираются? Они собираются акт о капитуляции там принимать у России? Это абсолютно несерьезно, это абсолютно неадекватно той реальной роли, которую Европа играет в мировых делах подчеркнул он

Лавров также отметил, что такое поведение европейских политиков наглядно демонстрирует "живучесть" неоколониальных менталитета и амбиций, а также то, что именно они – двигатель многих инициатив в ЕС.