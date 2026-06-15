Москва15 июнВести.Послы Великобритании, Франции и ФРГ, которые приехали в МИД РФ на минувшей неделе, не сказали ничего нового, однако демонстрировали навязчивое желание участвовать в переговорах по Украине. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
По мнению дипломата, Европа заблуждается, считая, будто Россия проигрывает, поэтому можно выдвигать ей ультиматумы, и Москва их примет.
Эти, конечно, расчеты совершенно с негодными целями, и они иллюзорны, что было подтверждено и в ходе визита трех послов Британии, Франции и Германии в наше министерство. С ними разговаривал мой заместитель. Ничего нового они не принесли, но навязчиво пытаются предлагать свои услуги, явно не желая остаться в стороне от процессадобавил Лавров
Ранее министр напомнил, что Европа все последние пятьсот лет занимается тем, что создает проблемы и интригует. В частности, именно в Европе начинались все мировые войны.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры Великобритании, Франции и ФРГ говорят о мире на Украине, но при этом поддерживают киевский режим, что ведет к затягиванию конфликта.