МИД РФ: Британия, Франция и ФРГ очень хотят участвовать в переговорах по Украине

Лавров сообщил о навязчивом желании европейцев участвовать в переговорах МИД РФ: Британия, Франция и ФРГ очень хотят участвовать в переговорах по Украине

Москва15 июн Вести.Послы Великобритании, Франции и ФРГ, которые приехали в МИД РФ на минувшей неделе, не сказали ничего нового, однако демонстрировали навязчивое желание участвовать в переговорах по Украине. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По мнению дипломата, Европа заблуждается, считая, будто Россия проигрывает, поэтому можно выдвигать ей ультиматумы, и Москва их примет.

Эти, конечно, расчеты совершенно с негодными целями, и они иллюзорны, что было подтверждено и в ходе визита трех послов Британии, Франции и Германии в наше министерство. С ними разговаривал мой заместитель. Ничего нового они не принесли, но навязчиво пытаются предлагать свои услуги, явно не желая остаться в стороне от процесса добавил Лавров

Ранее министр напомнил, что Европа все последние пятьсот лет занимается тем, что создает проблемы и интригует. В частности, именно в Европе начинались все мировые войны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры Великобритании, Франции и ФРГ говорят о мире на Украине, но при этом поддерживают киевский режим, что ведет к затягиванию конфликта.