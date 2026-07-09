МИД РФ: Запад имитирует готовность к переговорам по Украине на фоне ультиматумов Лавров: Запад имитирует готовность к переговорам по Украине на фоне ультиматумов

Москва9 июл Вести.Запад лишь имитирует готовность к переговорам по Украине, но при этом в открытую пытается диктовать России ультиматумы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика Марией Лукаш в Мапуту.

Мы изложили оценки нынешнего состояния дел вокруг Украины, включая действия Запада, который, имитируя свою готовность к переговорам, сейчас, как это было объявлено европейцами, перешел к открытым ультиматумам в адрес Российской Федерации сказал Лавров

Он также подчеркнул, что Москва больше не будет верить Западу в их желание переговоров.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что переговоры являются поиском компромиссного решения, а не предъявлением ультиматумов, отметив, что со стороны Европы категорические условия в адрес России являются бессмысленным занятием.