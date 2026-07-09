Москва9 июл Вести.Переговоры являются поиском компромиссного решения, а не предъявлением ультиматумов. Об этом в эфире "Соловьёв Live" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".

По его словам, со стороны Европы ультиматумы в адрес России являются бессмысленным занятием.

Когда Евросоюз начинает разыскивать: "Давайте начнем говорить с Россией, выберем переговорщика", а потом на протяжении нескольких месяцев торгуется о том, чтобы выбрать переговорщика. Слушайте, ну это же на самом деле маркер, да? Если вы не можете даже договориться о том, кто будет вести переговоры, как вы сможете договориться о какой-либо позиции, которую необходимо в ходе переговоров не только собрать, но и скорректировать? заметил Мирошник

Представитель переговоров, подчеркнул дипломат, не должен ограничиваться лишь выдвижением ультиматумов.

Переговоры – это всегда шахматная партия. Это поиск компромисса, поиск подхода, адаптация одной точки зрения к другой для того, чтобы найти взаимоприемлемое решение. А если вы считаете, что переговорщик – тот, который принесет нам (России. – Прим. ред.) очередной ультиматум, тогда назовите переговорщиком кого угодно, это все равно бесполезно, это все абсолютно пустопорожнее занятия. Поэтому российская дипломатия будет отражать интересы российского государства и в первую очередь будет их защищать, независимо от того, какие объединения, какие сборища перед нами сегодня разыгрываются заключил Мирошник

9 мая президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами заявил, что для диалога между Европой и Москвой необходимо выбрать посредника, который одновременно пользуется их доверием и не "наговорил гадостей" в адрес РФ. Таким человеком он видит экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Предложение российского лидера вызвало большой переполох в Берлине, отмечал бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт.

Позже канцлер ФРГ Фридрих Мерц резко ответил на предложение Владимира Путина, заявив, что "европейцы сами решат, кто будет говорить от их имени".