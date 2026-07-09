Галузин: Европа рассматривает переговоры с РФ как ширму для новой эскалации

В МИД РФ рассказали, зачем Европе нужны гипотетические переговоры с Москвой Галузин: Европа рассматривает переговоры с РФ как ширму для новой эскалации

Москва9 июл Вести.Европейцы рассматривают гипотетические переговоры с Россией как ширму для дальнейшей эскалации.

Об этом РИА Новости рассказал замглавы МИД России Михаил Галузин.

По его словам, переговоры для Европы являются инструментом навязывания Москве заведомо неприемлемых, ультимативных требований.

Сегодня европейцы рассматривают гипотетические переговоры с Россией не как возможность сближения позиций и поиска взаимоприемлемых решений украинского кризиса, а как ширму для подготовки к новому этапу эскалации противостояния с нашей страной цитирует Галузина агентство

Он ранее подчеркнул, что полноценного диалога Европейского союза с Москвой не будет в случае отсутствия у Европы готовности учитывать интересы РФ в сфере безопасности и реалии на земле.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не является источником угрозы для Европы и призывает страны Европы возобновить диалог с Москвой.