Москва5 июлВести.Европа едва ли может предложить конструктивные идеи по урегулированию конфликта на Украине, заявил замглавы МИД Михаил Галузин в интервью РИА Новости.
Заявления европейских лидеров о необходимости переговоров с Москвой соседствуют с призывами нанести России стратегическое поражение, отметил Галузин.
Такая извращенная логика – верный признак того, что сегодня Европа едва ли способна предложить какие-либо конструктивные идеиприводит РИА Новости слова Галузина
Дипломат отметил, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной с того момента, на котором они прерваны. Для продолжения переговоров требуется политическая воля как со стороны Киева, так и со стороны его западных союзников.
Между тем журнал The American Conservative написал, что для успешных переговоров по урегулированию украинского конфликта Европа должна принять во внимание "красные линии" России.