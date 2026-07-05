Галузин: Европа вряд ли может предложить конструктивные идеи по Украине

МИД: в идеях Европы по Украине отсутствует конструктивность Галузин: Европа вряд ли может предложить конструктивные идеи по Украине

Москва5 июл Вести.Европа едва ли может предложить конструктивные идеи по урегулированию конфликта на Украине, заявил замглавы МИД Михаил Галузин в интервью РИА Новости.

Заявления европейских лидеров о необходимости переговоров с Москвой соседствуют с призывами нанести России стратегическое поражение, отметил Галузин.

Такая извращенная логика – верный признак того, что сегодня Европа едва ли способна предложить какие-либо конструктивные идеи приводит РИА Новости слова Галузина

Дипломат отметил, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной с того момента, на котором они прерваны. Для продолжения переговоров требуется политическая воля как со стороны Киева, так и со стороны его западных союзников.

Между тем журнал The American Conservative написал, что для успешных переговоров по урегулированию украинского конфликта Европа должна принять во внимание "красные линии" России.