Галузин: полноценного диалога ЕС с Москвой не будет без учета интересов РФ

В МИД РФ назвали условие для полноценного диалога Евросоюза и Москвы Галузин: полноценного диалога ЕС с Москвой не будет без учета интересов РФ

Москва6 июл Вести.Полноценного диалога Европейского союза (ЕС) с Москвой не будет в случае отсутствия у Европы готовности учитывать интересы РФ в сфере безопасности и реалии на земле. Об этом РИА Новости рассказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Понятно, что без изменения европейцами своих подходов, без реальной готовности учитывать фундаментальные интересы России в области безопасности и реалии на земле никакого полноценного диалога у нас не получится цитирует его агентство

Накануне он отметил, что Европа едва ли может предложить конструктивные идеи по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, заявления европейских лидеров о необходимости переговоров с Москвой соседствуют с призывами нанести России стратегическое поражение.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что будущее диалога с Европой зависит от готовности европейцев конкретными делами доказывать уважение к интересам России.