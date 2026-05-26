В МИД РФ назвали условия для контактов России с Евросоюзом МИД РФ: контакты РФ и ЕС зависят от готовности отойти от антироссийского курса

Москва26 мая Вести.Перспективы взаимодействия России и Евросоюза (ЕС) зависят от готовности европейского руководства пересмотреть антироссийский внешнеполитический курс. Об этом "Известиям" рассказал директор европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

Он напомнил, что Россия не отказывалась от диалога с Европой, причем даже выступала за решение всех разногласий дипломатическим путем.

Перспективы наших контактов с Евросоюзом напрямую зависят от реальной готовности его руководства пересмотреть антироссийский внешнеполитический курс и в должной мере уважать наши легитимные интересы подчеркнул Масленников

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил за возобновление прямого диалога между Евросоюзом и Россией ради скорейшего завершения украинского кризиса и сохранения стабильности на континенте.