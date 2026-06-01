Захарова сказала, каким должен быть переговорщик от ЕС с Россией

Москва1 июн Вести.Представитель Евросоюза на переговорах с Россией должен быть адекватным, профессиональным и имеющим авторитет среди коллег. Об этом заявила в интервью ИС "Вести" официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Прежде всего, по ее словам, переговорщик должен быть адекватным.

Для человека, который будет участвовать в неких контактах такого масштаба, необходима базовая характеристика. В первую очередь - вы не поверите, но это очень актуально для западного мира - адекватность отметила Захарова

Также человек, который берется за переговоры, должен обладать необходимыми профессиональными навыками, указала представитель МИД РФ.

Для этих людей не в последнюю очередь должно быть знакомо такое понятие, как авторитет. Понимаете? Настоящий, не купленный, не выигранный в лотерею, не основанный на хайпе или лайках в соцсетях, а авторитет среди коллег. Среди, так сказать, своих собственных стран, в своей собственной стране пояснила Захарова

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что страны Евросоюза пока не обращались к России с предложением о проведении переговоров.

Финская газета Helsingin Sanomat писала, что на роль главного европейского переговорщика с Россией Евросоюз рассматривает президента Финляндии Александра Стубба. В то же время глава европейской дипломатической службы Кая Каллас выступила против обсуждения кандидатуры представителя от ЕС для переговоров с Россией.