Захарова: успех диалога с ЕС зависит от реальной готовности уважать интересы РФ

МИД РФ: перспективы диалога с европейцами зависят от их конкретных дел Захарова: успех диалога с ЕС зависит от реальной готовности уважать интересы РФ

Москва25 июн Вести.Будущее диалога с Европой зависит от готовности европейцев конкретными делами показывать готовность уважать интересы России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам.

Перспективы диалога - с кем бы этот диалог ни велся - будут напрямую зависеть от реальной готовности европейцев и их способности уважать наши легитимные интересы сказала Захарова

По ее словам, в первую очередь европейцы должны подтверждать это конкретными делами.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что европейские лидеры пытаются склонить президента США Дональда Трампа к своей позиции по украинскому конфликту.