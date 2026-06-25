Москва25 июнВести.Будущее диалога с Европой зависит от готовности европейцев конкретными делами показывать готовность уважать интересы России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам.
Перспективы диалога - с кем бы этот диалог ни велся - будут напрямую зависеть от реальной готовности европейцев и их способности уважать наши легитимные интересысказала Захарова
По ее словам, в первую очередь европейцы должны подтверждать это конкретными делами.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что европейские лидеры пытаются склонить президента США Дональда Трампа к своей позиции по украинскому конфликту.