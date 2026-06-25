Москва25 июнВести.Будущее диалога с Европой зависит от готовности европейцев конкретными делами показывать готовность уважать интересы России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам.

Перспективы диалога - с кем бы этот диалог ни велся - будут напрямую зависеть от реальной готовности европейцев и их способности уважать наши легитимные интересы

сказала Захарова

По ее словам, в первую очередь европейцы должны подтверждать это конкретными делами.

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