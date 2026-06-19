Масленников: Европа говорит о России, а не с Россией

МИД РФ: европейские страны говорят о России, а не с Россией Масленников: Европа говорит о России, а не с Россией

Москва19 июн Вести.РФ слышит заявления европейских политиков о готовности вести диалог с Москвой, при этом они говорят о России, а не с Россией. Об этом заявил директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

Так он прокомментировал газете "Известия" многочисленные заявления представителей стран Евросоюза (ЕС) о необходимости возобновления диалога с РФ. При этом, по словам Масленникова, Москва не видит сигналов ЕС о готовности вести диалог.

Мы уже несколько недель об этом слышим, но пока что они идут по пути своей многолетней ошибки. Вместо того, чтобы говорить с Россией, они говорят между собой о России заявил Масленников

Между тем, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что представители Европы не создают благоприятный фон для проведения содержательных переговоров, пытаясь приписать России агрессивные планы.

При этом издание Die Weltwoche сообщило, что европейские политики начали обсуждать возможность переговоров с Москвой после того, как ощутили провальные последствия собственной политики.