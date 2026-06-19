Лавров рассказал о заинтересованности Европы в поражении России Лавров: Москва видит Европу как заинтересованную в поражении России сторону

Москва19 июн Вести.Москва рассматривает Европу как сторону, заинтересованную в поражении России, поэтому нельзя вести диалог с европейскими странами так, будто они являются "беспристрастными сторонними наблюдателями". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. .

В своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь", он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о том, что Москва ни с кем не отказывается от контактов.

Однако воспринимаем Европу как заинтересованную в поражении России сторону конфликта, да европейцы и сами себя именно так открыто позиционируют. Соответственно, диалог с Европой не может выстраиваться так, если бы она была беспристрастным сторонним наблюдателем написал глава МИД РФ

Ранее политолог Ростислав Ищенко выразил мнение, что завершение конфликта на Украине не остановит конфронтацию Европы против России.

Кроме того, бывший вице-премьер правительства Сербии Александр Вулин рассказал, что европейские страны, стремясь уничтожить Россию как цивилизацию, не оценивают риски.