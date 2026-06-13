Москва13 июн Вести.Завершение конфликта на Украине не остановит конфронтацию Европы против России, такое мнение ИС "Вести" высказал политолог Ростислав Ищенко.

При этом, подчеркнул он, победа РФ в конфликте с Украиной укрепить геополитические позиции нашей страны.

Победа на Украине укрепит наши общие геополитические позиции, сделает их менее доступными для Европы, сделает войну для Европы менее интересной и более затратной, но не отменит, в принципе, конфронтационных настроений в Европе. То есть это будет только шаг к глобальному регулированию, но это не будет глобальное регулирование как таковое. Даже если по итогам [конфликта с Украиной] мы подпишем какие-нибудь документы с Западом заявил Ищенко

По мнению политолога, показательным в данном вопросе является пример с Ираном.

Лучший пример – это то, что сейчас происходит в Иране. То есть документов, меморандумов полно, а война продолжается. И даже если Соединенные Штаты из нее выйдут, Израиль будет воевать. Более активно или менее, но все равно столкновения там будут продолжаться. По той же причине, по которой они продолжаются сейчас в Европе. Потому что ситуация для партнеров Соединенных Штатов, что на Ближнем Востоке, что на Европейском континенте, для части партнеров, для части их элит, стала необратимой констатировал эксперт

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