Москва10 июл Вести.Хотя объявление НАТО России главным противником служит для Украины опорой, на практике это усугубляет ее материальное положение. Такое мнение озвучил в беседе с ИС "Вести" политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, страны ЕС и другие союзники сейчас вынуждены восстанавливать собственные арсеналы — их запасы существенно сократились из‑за помощи Украине в 2022–2023 годах. Выделяемые средства в первую очередь идут на закупку техники для собственных нужд Европы.

В приоритете всегда интересы Германии и Польши. А в еще большем приоритете — интересы Соединенных Штатов и Израиля, которым тоже нужны те же самые ракеты для войны с Ираном. И поэтому в результате оказывается, что все хорошо, и все обещали… Но только Украина находится в конце очереди, а в руки дают по одному батону. И пока эта очередь дойдет до Украины, пройдет значительно больше времени, чем Украина рассчитывает прожить сказал Ищенко

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, к чему обязывают Россию агрессивные действия НАТО. По его словам, провозглашение кого-либо противником фактически является проявлением агрессивной политики.