Москва5 июлВести.Превращение Евросоюза в военный блок осложняет ситуацию с Украиной. Такое мнение в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Это фактор, который усугубляет ситуацию, я имею в виду фактор Европейского союза, который постепенно превращается в военно-политический блокзаявил Песков
Ранее Песков назвал атаки Украины по гражданской инфраструктуре терроризмом. По его мнению, цели, которые выбирает Киев, не имеют никакого отношения к военным объектам.