Песков: ЕС превращается в военный блок, это усугубляет ситуацию с Киевом Песков "Вестям": ЕС становится военным блоком, усугубляя ситуацию с Украиной

Москва5 июл Вести.Превращение Евросоюза в военный блок осложняет ситуацию с Украиной. Такое мнение в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это фактор, который усугубляет ситуацию, я имею в виду фактор Европейского союза, который постепенно превращается в военно-политический блок заявил Песков

Ранее Песков назвал атаки Украины по гражданской инфраструктуре терроризмом. По его мнению, цели, которые выбирает Киев, не имеют никакого отношения к военным объектам.