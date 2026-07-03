Москва3 июл Вести.Евросоюз постепенно становится не только политико-экономическим, но и военным объединением. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия учитывает эту трансформацию.

В целом, в Евросоюзе происходит становление военной идентичности, и сам Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность сказал Песков

Он добавил, что страны Евросоюза тратят огромные суммы на милитаризацию своих экономик.

Это та реальность, которая сейчас существует. И, конечно же, мы ее учитываем добавил пресс-секретарь российского лидера

Накануне Песков заявил, что Евросоюз вступил на путь милитаризации, и объединение однозначно посвящает себя теме конфронтации с Россией.