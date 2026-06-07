Меркурис: слова Путина о Евросоюзе демонстрируют изменение отношения России к ЕС Меркурис: слова Путина о ЕС говорят об изменении отношения Москвы к Брюсселю

Москва7 июн Вести.Слова президента России Владимира Путина о Европейском союзе (ЕС), озвученные в ходе его выступления на Петербургском международном экономическом форуме, говорят об изменении отношения Москвы к Брюсселю. Таким мнением поделился британский аналитик Александр Меркурис.

Как уточнил эксперт, российский лидер во время выступления согласился с тем, что ЕС трансформируется во враждебный для России военно-политический союз.

Путин отразил изменения, которые сейчас происходят в российской политике ... Некоторые истолковали эти слова как сигнал того, что Путин по-прежнему придерживается прежней позиции, согласно которой Украина может вступить в Европейский союз, и Россия не станет этому препятствовать отметил Меркурис в эфире YouTube-канала

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва не против ассоциированного членства Украины в Евросоюзе, но против того, чтобы ЕС превращался в военный блок.

Российский лидер также отметил, что для возобновления диалога между Москвой и Брюсселем европейцы должны отказаться от обвинений в адрес России и колониального подхода к ней, а также проявить готовность говорить с РФ как с равным партнером.