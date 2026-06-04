Путин: ситуация с урегулированием в Европе должна созреть, все к этому идет

Путин назвал условия для возобновления диалога с Европой Путин: ситуация с урегулированием в Европе должна созреть, все к этому идет

Москва4 июн Вести.Ситуация с урегулированием в Европе должна созреть, все к этому идет, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств.

Главные условия для возобновления диалога - отказ европейцев от обвинений в адрес России и колониального подхода к ней, а также готовность говорить с ней как с равным партнером, подчеркнул президент.

Ситуация должна созреть. Я думаю, что дело как раз к этому идет. Она, мне кажется, постепенно созревает. Мы, повторяю, готовы сказал Путин

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не навязывает Европе кандидатуру конкретного переговорщика, потому что главное для нее - доверие.