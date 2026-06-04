Путин: Россия против того, чтобы ЕС превращался в военный блок

Путин высказался о возможном членстве Украины в Евросоюзе Путин: Россия против того, чтобы ЕС превращался в военный блок

Москва4 июн Вести.Россия не против ассоциированного членства Украины в Евросоюзе, Россия против того, чтобы ЕС превращался в военный блок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В то же время, подчеркнул глава государства, Россия совершенно не возражает против экономической интеграции Украины с Евросоюзом и вхождения в состав объединения.

Однако, предупредил он, европейцы должны осознавать, что это решение негативно повлияет на аграриев ЕС.

Мы против того, чтобы Евросоюз превращался в военный блок. Вот это вызывает нашу озабоченность, конечно сказал Путин

Ранее президент России заявил, что контакты между спецслужбами России и Евросоюза продолжаются.