Путин рассказал о контактах между Россией и Евросоюзом Путин: контакты между спецслужбами России и ЕС продолжаются

Москва4 июн Вести.Контакты между спецслужбами России и стран ЕС продолжаются. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров. При этом есть сложность, связанная с тем, кто будет представлять позицию Европы при начале обсуждений.

Это же рабочий момент, об этом можно поговорить. Тихо, спокойно, ну, скажем, на уровне Министерства иностранных дел или на уровне спецслужб. Контакты между спецслужбами, кстати говоря, продолжаются добавил российский лидер

Россия также не отметала кандидатуру Евросоюза в качестве посредников в урегулировании украинского кризиса, добавил он.

Мы не отказываемся от контактов. Достаточно им снять трубку, позвонить, хотят приехать, пускай приезжают пояснил Путин

Ранее в МИД РФ заявили, что перспективы взаимодействия России и Евросоюза зависят от готовности европейского руководства пересмотреть антироссийский внешнеполитический курс.