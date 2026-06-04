Путин: систему ПВО России надо укреплять, но у Украины ее вообще нет как таковой

Путин сравнил системы ПВО России и Украины Путин: систему ПВО России надо укреплять, но у Украины ее вообще нет как таковой

Москва4 июн Вести.Систему ПВО России нужно укреплять, но у Украины ее вообще нет как таковой, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств.

По словам российского лидера, Запад продолжает снабжать киевский режим большим числом беспилотников, в том числе дальнего действия.

Но в России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать, да, мы должны ее укреплять, и мы будем это делать. Но у Украины вообще такой системы нет отметил Путин

Несмотря на продолжающиеся Штатами поставки ЗРК Patriot, Украина так и не создала целостной и эффективной системы ПВО, заметил президент РФ.

Не существует и ударных систем, таких, которые есть у Российской Федерации, имею в виду гиперзвуковые ракеты, крылатые ракеты, причем и морского, и воздушного применения добавил он

Ранее сообщалось, что украинское командование перекинуло оставшиеся зенитные ракетные комплексы Patriot в Киев, пытаясь создать над столицей купол от воздушных атак. При этом другие украинские города и регионы остались под прикрытием бюджетных средств радиоэлектронной борьбы Lima.