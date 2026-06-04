Украина перебросила Patriot в Киев, оставив области с менее эффективной РЭБ

ВСУ стянули все Patriot в Киев, оставив регионы на милость дешевой РЭБ Украина перебросила Patriot в Киев, оставив области с менее эффективной РЭБ

Москва4 июн Вести.Украинское командование перекинуло оставшиеся зенитные ракетные комплексы Patriot в Киев, пытаясь создать над столицей купол от воздушных атак. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на свое расследование.

После переброски дорогих американских систем (одна установка стоит около 1,5 миллиарда долларов) другие украинские города и регионы остались под прикрытием бюджетных средств радиоэлектронной борьбы Lima. РЭБ стоимостью около 60 тысяч евро способны бороться только с беспилотниками и бессильны против крылатых ракет.

Военный эксперт Андрей Марочко подтвердил, что версия о стягивании Patriot из регионов к столице имеет свое подтверждение.

Украина сейчас ввиду того, что очень мало поступает боеприпасов, по сути, осталась безоружной. Это бесполезная в какой-то степени груда техники, которая не позволяет обеспечивать то действие, которое она должна выполнять функционально сказал он

По словам Марочко, небо над Украиной сейчас напоминает "дуршлаг".

По данным SHOT, из-за финансовых проблем поставки Patriot приостановлены. Всего у ВСУ осталось примерно пять восстановленных комплексов. Запаса ракет к ним хватит на несколько месяцев.

Глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно жаловался, что Вашингтон не отвечает на его просьбы о поставках ракет ПВО. Ранее он публично пригрозил украинским чиновникам увольнением, если они не добьются прогресса по этому вопросу за неделю.