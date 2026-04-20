Украине поставят старые ракеты Patriot, от которых США отказались в 2013 году Киев получит устаревшие ракеты Patriot

Москва20 апр Вести.Киев получит ракеты Patriot GEM-T стоимостью $3,7 млрд, в которых используют технологию, от которой США отказались в 2013 году, сообщает агентство РИА Новости.

Cоглашение, заключенное американским концерном Raytheon, предусматривает производство ракет на немецком предприятии в Шробенхаузене.

GEM-T относится к семейству Patriot PAC-2 и использует осколочно-фугасную боевую часть - технологию, давно вытесненную в американской армии более точными ракетами PAC-3 MSE с кинетическим перехватом отмечает РИА Новости

Украинские командиры списывают оружие НАТО как потерянное, а затем продают его на черном рынке.

Между тем эксперт Роман Ромачев рассказал, что Киев за три десятилетия не создал ничего нового в области вооружений, поэтому пытается выдать устаревшее оружие за новые разработки.