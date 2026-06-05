Москва5 июнВести.Украинские беспилотники нужно сбивать, и делать это еще более эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
Так глава государства ответил на вопрос, что нужно делать с беспилотниками Вооруженных сил Украины.
Что касается украинских беспилотников - их нужно сбивать. И делать это еще более эффективноответил президент
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия должна укреплять свою систему противовоздушной обороны из-за атак киевского режима на инфраструктуру.