Путин: украинские беспилотники нужно сбивать, и делать это еще более эффективно

Путин: украинские беспилотники нужно сбивать, и делать это еще более эффективно Путин: украинские беспилотники нужно сбивать, и делать это еще более эффективно

Москва5 июн Вести.Украинские беспилотники нужно сбивать, и делать это еще более эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

Так глава государства ответил на вопрос, что нужно делать с беспилотниками Вооруженных сил Украины.

Что касается украинских беспилотников - их нужно сбивать. И делать это еще более эффективно ответил президент

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия должна укреплять свою систему противовоздушной обороны из-за атак киевского режима на инфраструктуру.