Москва2 июл Вести.Эскалация со стороны Евросоюза по отношению к России вынуждает Москву планировать дополнительные меры по обеспечению безопасности страны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нет сомнения в том, что Евросоюз вступил на путь милитаризации по мере становления своего оборонного сектора, отметил Песков. По его словам, объединение однозначно посвящает себя теме конфронтации с Россией.

Этот фактор вынуждает нас планировать дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности сообщил он

Пресс-секретарь указал, что российская сторона не может закрыть на это глаза. Он рассказал, что на тему обеспечения безопасности РФ ведутся дискуссии.

Есть сторонники весьма решительных мер, есть сторонники более сдержанных мер, но не должно вызывать сомнения одно: надежная безопасность Российской Федерации и ее национальных интересов будет гарантирована в любом случае заключил Песков

Ранее представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский предупредил, что Европа может спровоцировать конфликт с Москвой до 2030 года.