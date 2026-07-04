Мема: вера в оборонительный характер НАТО говорит о незнании истории

Мема заявил, что НАТО давно утратила статус оборонительного альянса Мема: вера в оборонительный характер НАТО говорит о незнании истории

Москва4 июл Вести.Любой, кто считает НАТО оборонительным альянсом, не знает истории. Таким мнением в социальной сети X поделился финский политик, член национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

По его словам, решение НАТО выделить Украине 140 миллиардов евро на 2026-2027 годы повышает риск втягивания других европейских стран в прямой конфликт с Россией из-за "наступательной политики" альянса в отношении страны.

Тот, кто до сих пор считает НАТО оборонительным альянсом, просто не знает истории написал в посте Мема

Он также заявил, что не видит у Украины шансов на победу в противостоянии с РФ даже при оказании поддержки Западом. По мнению политика, урегулировать конфликт выйдет лишь дипломатическим путем.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не может спать из-за мыслей о России. Он вновь назвал РФ "долгосрочной угрозой".