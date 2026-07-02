Политик Мема раскритиковал власти Финляндии за закрытие границы с Россией Политик Мема: выход Финляндии из НАТО поможет восстановить отношения страны с РФ

Москва2 июл Вести.Закрытие нескольких пограничных переходов между Россией с одной стороны и Финляндией, Латвией, Эстонией — с другой — происходит на фоне высокой напряженности, а ответственность за сложную экономическую ситуацию и рост нестабильности в Финляндии лежит на кабинете министров этой страны.

Такое мнение высказал финский политик, член национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Он добавил, что вдобавок к этому Финляндия вместо сохранения нормальных отношений с Россией выбрала сторону в украинском конфликте, хотя не имеет к нему непосредственного отношения.

В последние годы Финляндия проводила в отношении России ужасную политику, причем нет другой причины, кроме русофобии. Вместо того, чтобы поддерживать нормальные отношения, Финляндия решила занять определенную сторону в конфликте, к которому не имела никакого отношения, а затем проводила агрессивную политику заявил Мема

Он отметил, что вступление североевропейской страны в НАТО привело к серьезным последствиям, а закрытие Россией пограничных пунктов усугубит экономические проблемы Финляндии.

Чтобы восстановить нормальные отношения, Финляндия должна выйти из членства в НАТО, которое не принесло ничего, кроме проблем добавил политик

До этого российское правительство распорядилось закрыть несколько железнодорожных пунктов пропуска на границе с Латвией, Финляндией и Эстонией, включая "Санкт-Петербург — Финляндский" и "Выборг". МИД России уведомил Ригу, Хельсинки и Таллин об этом решении, вступившем в силу с 1 июля. Граница между Финляндией и Россией составляет более 1,3 тысячи км.

4 апреля 2024 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО, отказавшись от нейтрального статуса.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что после отмены Финляндией запрета на размещение ядерного оружия (ЯО) на своей территории, она вошла в список целей для российского ЯО.