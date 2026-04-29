Москва29 апрВести.Членство в Североатлантическом альянсе обернулось для Финляндии исключительно негативными последствиями. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил финский политик, представитель партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя намерения властей страны допустить ввоз и размещение ядерного вооружения на финской территории.
НАТО не должно было расширяться в Финляндии, это принесло лишь экономические проблемы и риски для безопасности странызаявил собеседник агентства
В качестве иллюстрации экономических трудностей политик привел рекордные показатели безработицы в государстве, добавив, что последствия присоединения Финляндии к альянсу "у всех на глазах". По его убеждению, стране не следовало входить в состав НАТО. Финляндия стала членом альянса 4 апреля 2023 года.
23 апреля кабинет министров Финляндии направил в парламент законопроект, предусматривающий правки в законодательство о ядерной энергии и в уголовный кодекс. Эти изменения позволят отменить ныне действующий запрет на ввоз, производство, хранение и применение ядерного оружия на территории страны.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков охарактеризовал такие намерения Хельсинки как концентрированную конфронтацию.