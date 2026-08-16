Политик Мема: Финляндия должна выйти из НАТО для восстановления диалога с РФ

Политик предложил вариант восстановления диалога между Россией и Финляндией Политик Мема: Финляндия должна выйти из НАТО для восстановления диалога с РФ

Москва16 авг Вести.Финляндия должна выйти из состава Североатлантического альянса, чтобы восстановить диалог с Россией. Об этом заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема на своей странице в социальной сети X.

Как отметил политик, расширение военного присутствия НАТО в Финляндии создает условия для дальнейшей напряженности в отношениях между Москвой и Хельсинки.

Чтобы восстановить диалог с Россией, Финляндия должна выйти из НАТО​​​. По моему мнению, границы будут оставаться закрытыми и никакого возвращения к нормальной жизни не будет, если Финляндия не вернется к политике нейтралитета написал Мема

Ранее политик высказал мнение, что любой, кто считает НАТО оборонительным альянсом, не знает истории.