Москва16 авгВести.Финляндия должна выйти из состава Североатлантического альянса, чтобы восстановить диалог с Россией. Об этом заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема на своей странице в социальной сети X.
Как отметил политик, расширение военного присутствия НАТО в Финляндии создает условия для дальнейшей напряженности в отношениях между Москвой и Хельсинки.
Чтобы восстановить диалог с Россией, Финляндия должна выйти из НАТО. По моему мнению, границы будут оставаться закрытыми и никакого возвращения к нормальной жизни не будет, если Финляндия не вернется к политике нейтралитетанаписал Мема
Ранее политик высказал мнение, что любой, кто считает НАТО оборонительным альянсом, не знает истории.