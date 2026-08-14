Москва14 авгВести.Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема предложил свою кандидатуру на роль посредника в возможных переговорах Москвы и Брюсселя.
В соцсети X он отметил, что Европа отказывается выбрать переговорщика из-за собственной незаинтересованности в урегулировании отношений с Россией.
Москве следует всерьез рассмотреть возможность обозначить меня как посланника мира. ... Я буду путешествовать между Западом и Востоком в попытке навести мосты и добиться переговоровнаписал политик
Ранее он заявил, что Евросоюзу следует вернуть РФ незаконно удерживаемые активы, чтобы установить мир на Украине.
Мема также подчеркнул, что ЕС должен прекратить военную поддержку Украины и заставить киевский режим соблюдать правила ведения боевых действий.