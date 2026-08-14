Мема выразил желание стать посредником в возможных переговорах РФ и ЕС

Мема предложил себя в качестве посредника в диалоге между Россией и Евросоюзом Мема выразил желание стать посредником в возможных переговорах РФ и ЕС

Москва14 авг Вести.Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема предложил свою кандидатуру на роль посредника в возможных переговорах Москвы и Брюсселя.

В соцсети X он отметил, что Европа отказывается выбрать переговорщика из-за собственной незаинтересованности в урегулировании отношений с Россией.

Москве следует всерьез рассмотреть возможность обозначить меня как посланника мира. ... Я буду путешествовать между Западом и Востоком в попытке навести мосты и добиться переговоров написал политик

Ранее он заявил, что Евросоюзу следует вернуть РФ незаконно удерживаемые активы, чтобы установить мир на Украине.

Мема также подчеркнул, что ЕС должен прекратить военную поддержку Украины и заставить киевский режим соблюдать правила ведения боевых действий.