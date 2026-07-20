Москва20 июлВести.Евросоюзу нужно настроиться на коммуникацию с Российской Федерацией, пока это еще возможно. Такую точку зрения выразил депутат финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X.
Парламентарий рекомендовал ЕС наладить диалог с Москвой как можно скорее. Кроме того, Европе необходимо назначить переговорщика и "сменить курс" в отношениях с РФ.
Лидеры ЕС не осознают, насколько опасной становится ситуация с Россиейутверждает Мема
По мнению депутата, российско-западные переговоры будут невозможны до тех пор, пока западное оружие поставляется для атак на мирное население.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что европейским странам следует перейти к дипломатическому диалогу с руководством России.