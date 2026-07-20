Финский депутат Мема призвал Европу скорее вернуться к диалогу с Россией

Финский политик призвал Европу наладить коммуникацию с Россией Финский депутат Мема призвал Европу скорее вернуться к диалогу с Россией

Москва20 июл Вести.Евросоюзу нужно настроиться на коммуникацию с Российской Федерацией, пока это еще возможно. Такую точку зрения выразил депутат финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X.

Парламентарий рекомендовал ЕС наладить диалог с Москвой как можно скорее. Кроме того, Европе необходимо назначить переговорщика и "сменить курс" в отношениях с РФ.

Лидеры ЕС не осознают, насколько опасной становится ситуация с Россией утверждает Мема

По мнению депутата, российско-западные переговоры будут невозможны до тех пор, пока западное оружие поставляется для атак на мирное население.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что европейским странам следует перейти к дипломатическому диалогу с руководством России.