"Поразительный разворот": Мема прокомментировал желание ЕС начать диалог с РФ Мема: желающие мира в Европе силы постепенно побеждают "ястребов"

Москва7 июн Вести."Поразительный разворот" позиции президента Финляндии Александра Стубба по необходимости диалога с Россией показывает, что желающие мира силы постепенно побеждают "ястребов" в Финляндии и Европе. Об этом заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Так он прокомментировал заявление Стубба газете Neue Zürcher Zeitung, что Европа должна начать диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Годами я подвергался нападкам за призывы к диалогу с Россией ради прекращения войны на Украине. Финские СМИ выставляли меня в дурном свете за то, что я отстаивал дипломатию. Это действительно поразительный разворот от "ястреба" Стубба… Миротворцы побеждают написал Мема в соцсети X

Ранее Александр Стубб заявлял, что готов возглавить диалог с Россией от лица Европейского союза, однако лишь на условиях Брюсселя.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что русофобские высказывания Стубба делают его негодным кандидатом на роль переговорщика с Россией, поскольку у него отсутствуют адекватность и авторитет.