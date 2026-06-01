Захарова заявила, что Стубба нет даже в конце списка переговорщиков от ЕС

Москва1 июн Вести.Президента Финляндии Александра Стубба нет даже в конце списка переговорщиков от Европейского союза. Об этом ИС "Вести" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, русофобские заявления Стубба сыграли с ним злую шутку.

Я думаю, что он не то, что последний в списке кандидатов, я думаю, что его имени даже нет на последней странице этого списка [переговорщиков от ЕС].Для человека, который будет участвовать в неких контактах такого масштаба, необходима базовая характеристика, в первую очередь. Вы не поверите, но это очень актуально для западного мира – адекватность. Для этих людей не последнюю очередь должно быть знакомо такое понятие, как авторитет … настоящий, не купленный, не выигранный в лотерею, не основанный на хайпе или лайках в соцсетях. Авторитет среди коллег, среди, так сказать, своих собственных стран, в своей собственной стране. Вот у меня такое впечатление, что они пытаются затормозить этот самый ход истории, из которого сами себя исключили сказала Захарова

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Стуббу необходимо публично изменить свою позицию по России, если он рассчитывает стать представителем Евросоюза на переговорах с Москвой.