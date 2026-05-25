Сенатор Карасин посоветовал Стуббу изменить позицию по России Карасин: Стуббу стоит изменить позицию, если он хочет быть переговорщиком от ЕС

Москва25 мая Вести.Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что президенту Финляндии Александру Стуббу необходимо публично изменить свою позицию по России, если он рассчитывает стать представителем Евросоюза на переговорах с Москвой.

Ранее Стубб сообщил, что готов взять на себя роль переговорщика от стран ЕС в диалоге с Россией, если ему поступит такое предложение.

Комментируя это заявление, Карасин отметил, что в последние годы финский лидер занимал "абсолютно однозначную антироссийскую позицию". По его словам, если взгляды Стубба изменились, он должен открыто заявить об этом.

У него в последние месяцы и годы абсолютно однозначная антироссийская позиция. Если он ее поменял, он должен публично скорректировать свою позицию, заявить о чем-то другом, обратном, тогда можно рассматривать [его в качестве кандидатуры]. Сейчас как-то это звучит немножко одиозно сказал Карасин в интервью "Газете.ru"

Сенатор подчеркнул, что на фоне прежних антироссийских высказываний президент Финляндии пока не выглядит фигурой, которая может способствовать развитию отношений между Москвой и европейскими странами.

В конце апреля Стубб высказывал мнение, что придет время, когда Европа должна будет открыть каналы коммуникации с Россией. Он также призывал глав стран ЕС определиться с форматом переговоров с РФ.