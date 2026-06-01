Захарова: Запад пытается затормозить ход истории, но у них все карты крапленые

Москва1 июн Вести.Запад пытается затормозить ход истории, но у них все карты крапленые. Об этом ИС "Вести" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, на протяжении многих лет наблюдается "нечистоплотная шулерская игра".

У меня такое впечатление, что они [Запад] пытаются затормозить этот самый ход истории, из которого сами себя исключили. Мы уже 25-й туз видим в этой колоде. Все карты крапленые, меченые … Да, когда припекало, когда понимали они, что нет возможности дальше манипулировать и придумывать и обманывать, как, например, в 40-е годы 20 века, тогда собирались силами, прогоняли своих коллаборационистов или своих манипуляторов … Приходили антифашисты, приходили здравомыслящие, порядочные люди … и страна меняла курс, переобуваясь буквально на глазах у всех сказала Захарова

Ранее официальный представитель МИД России заявила, что президента Финляндии Александра Стубба нет даже в конце списка переговорщиков от Европейского союза.