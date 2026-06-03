Москва3 июнВести.Заявления западных политиков о переговорах – обман, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).
Она назвала политиков Запада "сладкоголосыми сиренами". При этом дипломат заверила, что все понимают, зачем они так лгут.
Для того, чтобы деморализовать людей. Для того, чтобы запутать людей. Для того, чтобы своих собственных граждан вроде бы как склонить к продолжению финансирования через налоговые отчисления поставок вооружения. Чтобы наших граждан попытаться завлечь в эти сети своими сладкоголосыми речами. Вот такие реально сиреныпояснила Захарова журналистам
Ранее Захарова попросила на ПМЭФ убрать ложечку для сахара из-за возможной зависти со стороны президента Франции Эммануэля Макрона.
Мария Захарова участвует в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 июня. Включения с ПМЭФ традиционно транслирует в прямом эфире канал "Россия 24".