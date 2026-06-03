Захарова уличила политиков Запада в обмане, сравнив со "сладкоголосыми сиренами" Захарова: западные политики "как сладкоголосые сирены" врут о переговорах

Москва3 июн Вести.Заявления западных политиков о переговорах – обман, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

Она назвала политиков Запада "сладкоголосыми сиренами". При этом дипломат заверила, что все понимают, зачем они так лгут.

Для того, чтобы деморализовать людей. Для того, чтобы запутать людей. Для того, чтобы своих собственных граждан вроде бы как склонить к продолжению финансирования через налоговые отчисления поставок вооружения. Чтобы наших граждан попытаться завлечь в эти сети своими сладкоголосыми речами. Вот такие реально сирены пояснила Захарова журналистам

Ранее Захарова попросила на ПМЭФ убрать ложечку для сахара из-за возможной зависти со стороны президента Франции Эммануэля Макрона.

Мария Захарова участвует в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 июня. Включения с ПМЭФ традиционно транслирует в прямом эфире канал "Россия 24".